2022年10月18日 12時00分 ネットサービス

「Appleの絵文字の数は?」と検索するとGoogleが壊れる



「How many emojis on Apple(Appleの絵文字の数は?)」というフレーズで検索すると、Google検索がクラッシュしてサーバーエラーが発生する問題が報告されました。記事作成時点では修正されていますが、クラッシュしたら一体どうなってしまうのかを記録したスクリーンショットを見ることができます。



Google search was giving errors when searching “how many emojis on iOS” | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=33221370



Google search crashes when you ask "How many emojis on Apple"

https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/google-search-crashes-when-you-ask-how-many-emojis-on-apple/



絵文字の数に関する質問で検索するとGoogle検索がフリーズする問題を最初に発見したのは、ソーシャルニュースサイト・Hacker Newsのwfme氏というユーザーです。同氏は、Googleで「how many emojis on iOS(iOSの絵文字の数は?)」と検索するとエラーが発生することを報告しました。



IT系ニュースサイトのBleepingComputerが実際に試してみた結果が以下。検索結果ではなく「リクエストの処理中に内部サーバーエラーが発生したようです」とのメッセージだけが表示されています。検索結果のアーカイブからも、クラッシュした際の表示を見ることが可能です。





さっそく検証を開始したHacker Newsのユーザーは、以下のような検索ワードでエラーが発生することを突き止めました。





・how many emojis on ios

・how many emojis on apple

・how many emojis on windows

・how many emojis on lumia

・how many emojis lumia

・how many emojis in ios

・how many emojis inside ios

・how many emojis on ios has



AppleやiOSだけでなくWindowsやMicrosoft製スマートフォンのLumiaなどを検索ワードに指定してもエラーが発生します。



また、AndroidのGoogle検索アプリで検索をしても、同様の問題が発生しました。



by BleepingComputer



こうした検証結果からHacker Newsユーザーは、「おそらく、検索結果に表示される特定のページがこのエラーの原因である可能性があります」と指摘しました。また、この問題を取り上げたオンライン掲示板・Redditのスレッドでは、絵文字の意味を解説しているEmojipediaのドメイン名を直接検索するとGoogle検索がクラッシュすることから、このサイトが原因ではないかとの推測が示されています。





なお、記事作成時点では修正されており、絵文字に関するフレーズで検索してもエラーは出ません。BleepingComputerはGoogleにこの問題について問い合わせをしましたが、記事作成時点では返答が得られていないとのことでした。