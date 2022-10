2022年10月18日 11時22分 ネットサービス

画像生成AI「Stable Diffusion」のデイリーアクティブユーザーが1000万人に到達、「DreamStudio」のユーザーは150万人超え



オープンソースの画像生成AI「Stable Diffusion」の開発を主導するAI企業・Stablity AIが、1億100万ドル(約150億円)の資金調達に成功したと発表しました。さらにStablity AIは、1日あたり1000万人以上のユーザーがStable Diffusionを利用しており、Stable Diffusionをブラウザから使える有償サービス「DreamStudio」のユーザー数は150万人以上であることを明らかにしています。



Stability AI Announces $101 Million in Funding for Open-Source Artificial Intelligence

https://www.prnewswire.com/news-releases/stability-ai-announces-101-million-in-funding-for-open-source-artificial-intelligence-301650932.html



Digital Media Company Stability AI Raises Funds at $1 Billion Value - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-17/digital-media-firm-stability-ai-raises-funds-at-1-billion-value



Stable Diffusionがどんな画像生成AIなのか、その仕組みについては以下の記事を読むとよくわかります。



画像生成AI「Stable Diffusion」がどのような仕組みでテキストから画像を生成するのかを詳しく図解 - GIGAZINE

DALL-E 2やMidjourneyなど、Stable Diffusion以外にも画像生成AIは存在しています。しかし、そうした画像生成AIと比べてStable Diffusionが一線を画しているのは、「オープンソースで開発されていて一般公開されている」という点です。





Stablity AIのエマード・モスタキCEOは経済メディアのBloombergに対して「DreamStudioには150万人以上のユーザーがおり、Stable Diffusionは1日あたり1000万人以上のユーザーが利用しています」と語りました。また、Stablity AIはプレスリリースで、「Stable Diffusionはリリース以来20万人以上の開発者にダウンロードされています。また、DreamStudioは50カ国以上から100万人以上の登録ユーザーを獲得し、1億7000万枚以上の画像を生成するまでに成長しました」と述べています。



Stable Diffusionは画像生成AIですが、実際の用途は単に「AIに絵を描いてもらう」だけではなく、メタバースにおけるアプリケーション設計やPowerPoint用のプレゼンテーション資料を作成するためにも使われているとのこと。モスタキCEOは「Stable Diffusionはどんなスタイルの画像でも微調整すればすぐに生成できるため、世界中のあらゆるクリエイティブ企業が今、これを試しています。インタラクティブで個人に最適化したコンテンツは、何年も前から期待されていました。これは、それを実現できる最初の技術です」と語っています。



1億100万ドルの投資は、Coatue、Lightspeed Venture Partners、O'Shaughnessy Ventures LLCといったベンチャーキャピタルによるもの。Coatueのジェネラルパートナーであるスリ・ヴィスワナス氏は「Stability AIは、AIとアプリケーションの延長線上に夢がある大きなアイデアです。私たちは、Stability AIの旅の一部になることに興奮しており、Stability AIの技術で世界が何を創造するのかを楽しみにしています」とコメントしました。



そして、Lightspeed Venture Partnersのゴイラフ・グプタ氏は「我々はStability AIのような独立した会社が、画像生成AIを民主化するために最も適した立場にあると信じています。Stale DiffusionとAI開発者コミュニティとの連携により、同社は急速に革新し、あらゆる人が自由に技術を利用できるようになりました」と述べています。



なお、Bloombergに関係者が語ったところによると、今回の有志でStability AIの企業評価額が約10億ドル(約1490億円)に到達するとのこと。Stability AIの広報担当者は企業評価額についてのコメントを控えました。