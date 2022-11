iPhoneで「ガスト」を検索できない謎の現象が一時発生

Wtf. Typing “old” (space) into iOS Safari crashes the damned app.

2022年11月15日

