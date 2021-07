2021年07月28日 12時30分 ソフトウェア

物議を醸した「iPadのSafariにおけるUI変更」が最新ベータ版でオプション扱いになる



現地時間の2021年7月27日、AppleはiOS 15およびiPadOS 15のベータ4を開発者向けにリリースしました。秋頃配信予定となっているiOS 15およびiPadOS 15ではさまざまな変更や新機能が加えられるのですが、「iPadOS 15のSafariではタブが使いづらくなる」とベータ版をいち早く使用している開発者や一部のユーザーから批判の声が上がっていました。しかし、新しくリリースされたベータ4ではこの物議をかもしていたSafariのタブUIデザインの変更が、オプションで提供されることとなっています。



今やブラウザでは当たり前の機能となっている「タブ」ですが、iOS版のSafariではタブが画面右下のアイコン部分に収納されていたり、iPadOS版のSafariではタブが検索バー下部に並んで表示されたりと、タブの管理方法はブラウザにより異なっています。



新しいiPadOS 15ではこのタブの管理方法が変更され、以下のように画面上部の検索バー左横にタブがまとめられることとなっており、「扱いづらい」と不評でした。





しかし、iPadOS 15のベータ4ではこのタブUIの変更がオプションで提供されることとなっており、デフォルトでは新しいUIが採用されなくなっていることを、Apple関連ニュースサイトのMacStoriesで編集長を務めるFederico Viticci氏が発見しています。



iPadOS 15のベータ4ではSafariのタブが検索バーの下に並んで表示される、従来通りのデザインに戻っています。





なお、「設定」の「Safari」から、タブUIを新しいものに変更することが可能。





この他、iOS 15ベータ4で加えられた新しい変更は以下の通り。



iOS 15のSafariでは、画面下部に表示される「タブバー」でタブを管理することが可能。ベータ4では新たに、このタブバーに共有ボタンとリロードボタンが追加されています。さらにURLバーを長押しすることで、ブックマークを表示することも可能になりました。





電話帳アプリの「連絡先」では、個々の連絡先に「Share Focus Status(フォーカスステータスを共有する)」という新しいオプションが追加されています。





他にも、iPhone 12シリーズのMagSafeバッテリーパックサポートや、ショートカットアプリに「ホーム画面に戻る」というアクションが追加されています。





iPadOS 15ベータ4で加えられた変更は以下の通り。



ポッドキャスト用の新しい巨大サイズのウィジェットが追加。





画面共有時に通知を無効にするオプションが追加。ロック画面の右下にあるカメラアイコンが調整され、シャッターボタンが削除。