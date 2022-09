iOS 16にアップデートしたあとバッテリーの消耗が激しくなったと複数ユーザーが報告

・関連記事

iOS 16の配信がスタート、ロック画面カスタマイズ機能を使ってみた - GIGAZINE



iPhone向けOSの次期メジャー版「iOS 16」が発表、ロック画面がカスタマイズ可能に - GIGAZINE



iOS 16に音ゲーのプレイを邪魔する不具合があると判明、運営は「iOS 16にアップデートしないで」と呼びかけ - GIGAZINE



iOS 16でiPhoneのバッテリー残量をパーセンテージ表示する機能が戻ってくる - GIGAZINE



2022年09月26日 10時19分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.