iPhoneのメッセージアプリで通知が正しく表示されないバグ



iPhoneの「メッセージ」アプリではSMSやiMessageを使ってテキストメッセージのやり取りが可能です。しかし、このメッセージアプリにメールが届いても正しく通知が表示されないというバグが発生していることが明らかになっています。



iPhone向けのメッセージアプリで、正しく通知が表示されないというバグが報告されています。Apple関連メディアのMacRumorsが2020年11月13日に「iPhone 12およびiPhone 12 Proのユーザーから、SMSの通知がメッセージアプリで表示されない件について不満が噴出している」と報告していますが……



実際には2020年9月16日にiOS 14がリリースされた際から、バグの存在が報告されています。Appleの公式サポートフォーラム上で「メッセージアプリで通知が表示されないバグ」に関する報告が行われたのは、2020年9月19日の以下の投稿。報告者は「iOS 14にアップデートしたiPhone 11でバグに遭遇した」としています。また、ユーザーによってバグの詳細は異なるようで、「電話を使用している際はいかなる通知も受け取りませんが、使用していない際はすべての通知を受け取ります」という人もいれば、「iPhone 11 Pro MaxをiOS 14にアップデートしたところ問題が発生しました。iOS 14.0.1にアップデートしても問題は解決しませんでした」と報告している人もいます。



複数のiPhoneでバグが報告されているため、メッセージアプリで通知が表示されないバグの原因は端末由来ではなくiOS 14に由来するものだと思われます。Appleの公式サポートフォーラムやMacRumorsのバグ報告スレッド上には、「メッセージアプリを使用した際に毎回強制終了することで通知が届くようになる」や「端末に初めてメッセージを送信してきた宛先からの通知は正しく表示されるものの、すでにメッセージのやり取りを行ったことがある連絡先からのメッセージに対しては通知が正しく表示されない」といった報告もあります。



Appleは現地時間の2020年12月14日に最新バージョンとなるiOS 14.3をリリースする予定ですが、iOS 14.3のベータ版ではメッセージアプリで通知が表示されないバグが残っていた模様。そのため、iOS 14.3でこのバグが完全に修正されることになるのかどうかは不明です。