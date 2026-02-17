2026年02月17日 10時52分 スマホ

AppleがiPhoneでエンドツーエンド暗号化されたRCSメッセージのテストを開始



Appleがついに携帯電話の電話番号を使ったメッセージサービスであるRCS(リッチコミュニケーションサービス)でのエンドツーエンド暗号化の実装をテストし始めました。



Appleは2023年11月にRCSへの対応を発表。そして、2024年9月にリリースされたiOS 18からRCSが利用できるようになりました。しかし、この時点でRCSは異なるOS間のエンドツーエンド暗号化は未実装でした。つまり、iPhoneとAndroidでエンドツーエンド暗号化が施されたメッセージのやり取りを行うことはできませんでした。



その後、2025年3月になってRCSの仕様を策定するGSMAは新仕様の「Universal Profile 3.0」を発表し、エンドツーエンド暗号化メッセージのためのセキュリティ層であるMLSなどを追加することを明らかにしました。



これに合わせて、AppleもiOS、iPadOS、macOS、watchOSでエンドツーエンド暗号化RCSメッセージをサポートするための取り組みを進めると発表しました。





そして現地時間の2026年2月16日(月)、AppleはiOS 26.4の開発者向けベータ版をリリースしました。このiOS 26.4ベータでは、エンドツーエンド暗号化RCSメッセージのテストが開始されています。



iOS 26.4ベータのリリースノートでは、メッセージ関連の新機能としてエンドツーエンド暗号化RCSメッセージについての記述があり、「エンドツーエンド暗号化RCSは、iOS 26.4ベータでテスト可能です。この機能は今回のリリースでは提供されず、iOS、iPadOS、macOS、watchOSの今後のソフトウェアアップデートでユーザーに提供される予定です。エンドツーエンド暗号化RCSはベータ版の機能であり、すべてのデバイスまたは通信事業者で利用できるわけではありません。『暗号化済み』と表示された会話はエンドツーエンドで暗号化されるため、デバイス間で送信されているメッセージは読み取ることができません。このベータ版では、エンドツーエンド暗号化RCSはAppleデバイス間でのメッセージのやり取りでのみ利用可能であり、他のプラットフォームではまだ利用できません」と記されています。



エンドツーエンド暗号化RCSメッセージが正式実装されれば、iPhoneとAndroidのユーザーがエンドツーエンド暗号化されたRCSでメッセージのやり取りを行うことが可能となります。



ただし、iOS 26.4ベータではAppleデバイス間のエンドツーエンド暗号化RCSメッセージのみをテストしています。Appleは「他のプラットフォームではまだテストできません」と記しており、Androidとのやり取りがいつになったら実現するのかは不明です。また、Appleはエンドツーエンド暗号化RCSメッセージをiOS 26.4に搭載する予定はないと説明しています。

