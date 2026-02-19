2026年02月19日 12時40分 ソフトウェア

ついにAppleがmacOS 26.4でMacBookのバッテリー充電制限を追加



macOS 26.4のベータ版に、バッテリー充電時に何％まで充電するか手動で設定きる機能が追加されていることが分かりました。これまでは充電上限を任意の値に設定できる機能がなく、実装が待たれていました。



Finally! Apple adds MacBook battery charge limit to macOS 26.4 | Macworld

https://www.macworld.com/article/3063625/finally-apple-adds-macbook-battery-charge-limit-to-macos-26-4.html





macOS 26.4 brings battery Charge Limit to the Mac and Shortcuts - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/16/macos-26-4-brings-battery-charge-limit-to-the-mac-and-shortcuts/



バッテリーは充放電を繰り返すたびに劣化し、時間の経過とともに以前よりも蓄えられる電力量が減っていきます。この劣化は100％まで充電し完全に使い切ることで加速するため、バッテリーを100％より低い状態に保つことが良いとされていて、一部の電子機器にはバッテリーの上限を設定できる機能が搭載されています。





iPhoneでは「iOS 17」で充電上限を80％に制限する機能が追加され、「iOS 18」では80％から5％刻みで上限を変更できるようになりました。



Macでは「バッテリー充電の最適化」という設定で同様の機能を利用できました。これは80％まで充電したらその後の充電を遅らせるという機能ですが、iPhoneのように上限を任意の値に設定できるものではなく、一部のユーザーからはiPhoneと同等の機能の追加が求められていました。



そして新しい充電上限設定では、MacBook等のバッテリー上限を80％から100％まで5％刻みの任意の値に設定できるようになります。



9to5macによると、「バッテリー」の設定から有効にできるそうです。また、macOS 26.4とiOS 26.4では「ショートカット」設定にも充電上限設定が追加されているとのことです。

