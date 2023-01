iPhone 14 Proの常時表示ディスプレイは一体どれくらいバッテリーを消耗するのか？

PhoneBuffは複数台のiPhone 14 Proを用意して、「常時表示ディスプレイがオンになっている状態」と「常時表示ディスプレイがオフになっている状態」でバッテリーの減りがどの程度異なってくるのかを比較しています。 iPhone 14 Pro Max Always On Display Battery Test - YouTube Appleは当初、iPhone 14 Proの常時表示ディスプレイで壁紙も表示するように設定していましたが、iOS 16.2では常時表示ディスプレイ利用時に壁紙と通知を無効化することが可能になりました。これにより常時表示ディスプレイを利用しながらもバッテリーの消耗をなるべく抑えることが可能となったわけ。そのため、PhoneBuffの検証動画でも左から「常時表示ディスプレイがオンになっている状態(壁紙の表示あり)」「常時表示ディスプレイがオンになっている状態(壁紙の表示なし)」「常時表示ディスプレイがオフになっている状態」の3つの設定でのバッテリー消費時間を検証しています。

2023年01月05日 12時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

