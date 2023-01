2023年01月05日 12時05分 ネットサービス

Twitterが12時間以上ダウンしてまともに動かないという事態がオーストラリアとニュージーランドで発生



オーストラリアとニュージーランドのTwitterユーザーから、12時間以上Twitterにまともにアクセスできない状態が続いているという報告が相次ぎました。ユーザーからは「イーロン・マスクがTwitterのコスト削減に取り組んだ結果だ」という声も挙がっています。



ネット上のサービス中断や接続障害などをリアルタイムで見つけ出すDowndetectorのオーストラリア版によると、2023年1月4日の10時以前からTwitterでのアクセス障害が報告されており、この状況は同日の20時過ぎまで続いています。The Guardianの報道によると、オーストラリアでのTwitterのアクセス障害は4日の7時頃から始まっており、アクセス障害は「12時間以上続いた」そうです。





ニュージーランド版のDowndetectorでも、2023年1月4日の10時以前からTwitterでのアクセス障害が報告されており、この状況が同日の20時過ぎまで続いているのがわかります。





オーストラリアとニュージーランドのユーザーから報告されたTwitterのアクセス障害の原因は記事作成時点では不明ですが、報告によるとツイートが読み込まれなくなったり、サービスの動作が非常に遅くなったりしていた模様。同様のアクセス障害はオーストラリアおよびニュージーランド以外では報告されていません。VPNサービスを使うことでTwitterのアクセス障害を回避することができたという報告もあります。



アクセス障害を経験したTwitterユーザーからはアクセス障害を心配する声や、問題の原因はTwitterのマスクCEOにあるという指摘がされています。



「Twitterは今日は絶対に修羅場ですよね?運営さんはかわいそう。Twitterは現在、イーロン・マスクCEOがサーバーのプラグを抜いて、最前線の重要な従業員を解雇し過ぎたんじゃないでしょうか?一貫性、信頼性は重要ですよね?マスクは無知でプロパガンダです」



.@Twitter is an absolute shambles today isn’t it? Operationally pathetic. I suspect owner & current CEO @elonmusk has pulled one too many server plugs out, fired too many crucial frontline staff? Consistency, reliability matter? #Musk just clueless & a propagandist. #TwitterDown — Peter Clarke (MASTODON: @[email protected]) (@MediaActive)



「オーストラリアとニュージーランドの多くのユーザーがTwitterのダウンを経験しているようです」



Twitter appears to be down for many users in Australia and New Zealand #TwitterDown — Olivia Solon (@oliviasolon)



「Twitterは今日、とてもゆっくりと痛みを伴う死に直面しているようです。誰かこの悲惨な状況を打破してください」



This website is dying such a slow and painful death today. Someone put it out of its misery. #twitterdown — Isobel Roe (@isobelroe)



「デスクトップ版(ウェブ版)のTwitterはオーストラリアで12時間以上完全にめちゃくちゃな状態に陥っていて、事態はさらに悪化しているようです。こんなダブルエラー見たことありません」



Desktop Twitter's been absolutely fucked in Australia for over 12 hours now and I'm almost impressed that it's actually getting even worse



I've never seen DOUBLE ERROR pic.twitter.com/ReFjPkkluQ — Infernal Monkey ???? (@infernal_monkey)



Twitter Supportアカウントを表示しようとしたユーザーは、アクセス障害でツイートが表示されなかったことをスクリーンショットを撮影して報告しています。



???? pic.twitter.com/URycslFXjp — Josh Taylor (@joshgnosis)



アクセス障害が発生した際、VPNサービスを使ってオーストラリア経由でTwitterにアクセスすると、Twitterが全く読み込めなくなったそうです。



Twitter simply doesn't load at all if you VPN into Australia, lol pic.twitter.com/UEjL5cA6fb — Ketan Joshi (@KetanJ0)



なお、TwitterのマスクCEOが2022年12月28日に「バックエンドサーバーのアーキテクチャに大幅な変更を加えたため、Twitterがより速く動作するように感じるはずです」とツイートし、システム改修によりTwitterがより使いやすくなると発表しました。しかしその後、Twitterは大規模なアクセス障害にみまわれていました。



Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster. — Elon Musk (@elonmusk)