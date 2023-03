2023年03月07日 10時55分 ネットサービス

TwitterのAPIエラーで外部リンクやTwitter関連リンクが一時的に開けなくなる障害が発生



TwitterのAPIエラーによりツイートで共有されているリンクが開けなくなるという障害が世界的に報告されました。この障害について、Twitterのイーロン・マスクCEOは「Twitterはとても脆いです」「最終的には完全な書き直しが必要になるかもしれません」と述べています。



2023年3月7日未明、Twitterで外部ウェブサイトへのリンクやツイートへのリンクが一時的に開けなくなるというアクセス障害が発生しました。



アクセス障害が発生したタイミングでURLをクリックすると、「{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}」というメッセージが表示されたとテクノロジーメディアのArs TechnicaやBleepingComputerが報じています。なお、メッセージ上にあるURLをクリックしても同じAPIエラーメッセージが表示されてしまうため、エラーメッセージは問題の解決に役立たなかった模様。





ページへのリンクが機能しなくなったことで、Twitter上で共有されたニュース記事やその他のウェブページが開けなくなっただけでなく、Twitterの利用規約やプライバシーポリシー、CookieポリシーといったTwitter内部のページも開けなくなりました。



この他、ツイートに埋め込まれた一部の画像が破損していたり、Twitterの公式クライアントツールであるTweetDeckが使えなくなったりといった報告も上がっています。





また、既にTwitterアカウントにログインしているブラウザではツイートを表示することができるものの、ブラウザのシークレットモードを使ったりTwitterアカウントにログインしていない状態でTwitterにアクセスしたりすると、エラーメッセージが表示されTwitterが表示できなくなっていた模様。



接続障害の報告などをまとめるDowndetectorによると、3月7日の2時頃から3時頃にかけて接続障害報告が急増しており、ピーク時には1万件超の報告が寄せられていたことがわかります。



障害報告を受け、Twitterの公式サポートアカウントは3月7日の2時過ぎに「現在、Twitterの一部が正常に機能していない可能性があります。内部的な変更を加えましたが、意図しない結果を招いてしまうこととなりました。現在、この問題の修正に取り組んでおり、修正され次第、新しい情報をお伝えします」とツイート。



Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport)



その後、同日の3時過ぎに「これで正常に動作するはずです。いつもご利用ありがとうございます」とツイートし、問題の修正をアナウンスしました。



Things should now be working as normal. Thanks for sticking with us! https://t.co/JXTllrv0k0 — Twitter Support (@TwitterSupport)



障害発生の報告を受けたTwitterのイーロン・マスクCEOは、「このプラットフォームはとても脆いです。(ため息)間もなく問題は修正されます」とツイート。



This platform is so brittle (sigh). Will be fixed shortly. — Elon Musk (@elonmusk)



さらにその後、マスクCEOは「小さなAPIの変更が大きな影響をもたらしました。コードスタックは正当な理由もなく非常に脆弱です。最終的には完全な書き直しが必要になるかもしれません」とツイートし、障害の原因はTwitterのコードにあることを示唆しています。



A small API change had massive ramifications. The code stack is extremely brittle for no good reason.



Will ultimately need a complete rewrite. — Elon Musk (@elonmusk)



なお、マスク氏はTwitterを買収した直後にTwitterアプリの挙動が遅すぎると批判しており、これに伴い一部のエンジニアを解雇するにまで至っています。



一方で、Twitter関連の確度の高いリーク情報を取り扱うPlatformerは、問題の原因となった「小さなAPIの変更」はTwitter APIへの無料アクセスを停止するためのプロジェクトの一部であったと報じています。Twitter APIの有料化に関するプロジェクトはわずか1人のエンジニアにより進められているそうで、このエンジニアにより「基本的なTwitter APIを壊す」「悪い構成変更が行われた」と情報筋はPlatformerに語ったそうです。



なお、Twitterは2023年の1月にも大規模な接続障害を起こしており、3月に入った直後にも日本を含む世界中で障害が発生したばかりでした。



