2023年03月02日 10時55分 ネットサービス

Twitterで日本を含めた世界中で障害が発生、タイムラインの更新ができず「Twitterへようこそ」と表示されるユーザーも



2023年3月1日19時頃から、Twitterに障害が発生したと各国のユーザーが報告しました。Twitter自体のアクセスやツイートは可能でしたが、「おすすめ」や「フォロー中」のタイムラインの更新が行えないことなどが報告されています。



Twitter’s timelines stopped working this morning - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/1/23620044/twitter-outage-down-timeline-feed-not-loading



Twitter timeline is broken for multiple users (Updated) | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/03/01/twitter-timeline-is-broken-for-multiple-users/



Twitter is down with users seeing "Welcome to Twitter" screen

https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/twitter-is-down-with-users-seeing-welcome-to-twitter-screen/



SNSの障害情報を収集しているサイト・Downdetectorによると、Twitterの障害は日本時間で2023年3月1日19時頃から22時頃まで発生していたとのこと。報告された障害には「タイムラインのフィードを更新できない」といった障害が含まれています。





さらに、Twitterのウェブサイトにアクセスした場合、一部のユーザーに新規登録時の「Welcome to Twitter! (Twitterへようこそ)」が表示されたことが報告されています。



twitter is experiencing issues... again!



timeline has disappeared



instead



"Welcome to Twitter!"



ffs elon pic.twitter.com/9JJEA4WPA0 — Matt Navarra (@MattNavarra)



ニュースメディア・The Vergeは、少なくともアメリカとイギリスのユーザーに「Welcome to Twitter!」が表示される障害が発生していると報じているほか、日本のTwitterユーザーからも同様の報告が相次いでいます。





また障害はTwitterの検索でも発生し、「検索結果が表示されない」と多くのユーザーが報告しています。



Twitter 不具合

Twitter 障害



検索結果がでない不具合 pic.twitter.com/TlCFiHIjeE — 大井田ルーカス (@Oida_Rucas)



記事作成時点で障害の原因は不明で、Twitterのサポートアカウントは一切のコメントを残していません。



なお、The Vergeによると日本時間3月1日21時4分頃頃、「おすすめ」のタイムラインのみ障害から復旧したとのこと。また、21時45分頃すべての機能が復旧したことが報告されています。