Twitterで日本を含めた世界中で障害が発生、タイムラインの更新ができず「Twitterへようこそ」と表示されるユーザーも
2023年3月1日19時頃から、Twitterに障害が発生したと各国のユーザーが報告しました。Twitter自体のアクセスやツイートは可能でしたが、「おすすめ」や「フォロー中」のタイムラインの更新が行えないことなどが報告されています。
Twitter’s timelines stopped working this morning - The Verge
https://www.theverge.com/2023/3/1/23620044/twitter-outage-down-timeline-feed-not-loading
Twitter timeline is broken for multiple users (Updated) | TechCrunch
https://techcrunch.com/2023/03/01/twitter-timeline-is-broken-for-multiple-users/
Twitter is down with users seeing "Welcome to Twitter" screen
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/twitter-is-down-with-users-seeing-welcome-to-twitter-screen/
SNSの障害情報を収集しているサイト・Downdetectorによると、Twitterの障害は日本時間で2023年3月1日19時頃から22時頃まで発生していたとのこと。報告された障害には「タイムラインのフィードを更新できない」といった障害が含まれています。
さらに、Twitterのウェブサイトにアクセスした場合、一部のユーザーに新規登録時の「Welcome to Twitter! (Twitterへようこそ)」が表示されたことが報告されています。
twitter is experiencing issues... again!— Matt Navarra (@MattNavarra)
timeline has disappeared
instead
"Welcome to Twitter!"
ffs elon pic.twitter.com/9JJEA4WPA0
ニュースメディア・The Vergeは、少なくともアメリカとイギリスのユーザーに「Welcome to Twitter!」が表示される障害が発生していると報じているほか、日本のTwitterユーザーからも同様の報告が相次いでいます。
Twitter歴5年超にもなって, いまさら「Twitterへようこそ」「さあ、はじめましょう」と言われても pic.twitter.com/NrPRsc0DU4— [email protected]小児科医 (@nuno40801)
また障害はTwitterの検索でも発生し、「検索結果が表示されない」と多くのユーザーが報告しています。
Twitter 不具合— 大井田ルーカス (@Oida_Rucas)
Twitter 障害
検索結果がでない不具合 pic.twitter.com/TlCFiHIjeE
記事作成時点で障害の原因は不明で、Twitterのサポートアカウントは一切のコメントを残していません。
なお、The Vergeによると日本時間3月1日21時4分頃頃、「おすすめ」のタイムラインのみ障害から復旧したとのこと。また、21時45分頃すべての機能が復旧したことが報告されています。
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