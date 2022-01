2022年01月13日 19時03分 ソフトウェア

Firefoxでネットに接続できなくなる不具合が発生



2022年1月13日17時ごろから、ウェブブラウザ・Firefoxで特に何もしていなくてもネットに接続できなくなる不具合が発生しました。編集部のPCでもネットに接続できなくなり、一時はFirefoxの再起動ループに陥りましたが、なんとか脱出することに成功しました。



この「ネットに接続できなくなる」事象は日本だけで起きているわけではなく、世界中で発生が報告されています。原因はhttp3にあるようです。



対策として、設定の「プライバシーとセキュリティ」タブ(about:preferences#privacy)にある「Firefoxのデータ収集と利用について」欄のチェックボックスをすべて外すことで状況が改善するとのこと。





Firefoxは2022年1月12日に最新安定版のFirefox 96がリリースされたばかりですが、必ずしも最新版が原因というわけではなく、1つ前のバージョンの95.0.2でも発生するとの声があります。



編集部のPCのうち1台では、上記の設定の変更以前にFirefoxが落ちて「Mozilla クラッシュレポータ」が開き、「Firefoxを再起動」を押すと、次に起動したFirefoxがまた落ちてクラッシュレポータが開くというループに陥りました。そのため、もしクラッシュレポータが開いたら「Firefoxを終了」を押してください。





その後、Windowsを再起動してFirefoxのプロセスをいったん完全に終了させることで、再起動後にFirefoxの起動に成功。



上記の「Firefoxのデータ収集と利用について」のチェックを外し、「about:profiles」を開いて「アドオンを無効にして再起動」をクリックしてもう1度Firefoxを再起動することで、ネットに接続できるようになりました。





アドオン無効状態で起動したFirefoxをもう一度再起動すると、今度はアドオンが読み込まれるはずです。



しかし、それでもアドオンが読み込まれないという場合は「ヘルプ」から「トラブルシューティングモード」を選択。





ダイアログが表示されるので「再起動」をクリック。





Firefoxが閉じて「トラブルシューティングモードでFirefoxを開きます」というダイアログが出るので「開く」をクリック。





起動したFirefoxはまだアドオンがない状態なので、メニューで「ヘルプ」から「トラブルシューティングモードをオフにする」を選択。





するとFirefoxがもう一度再起動して、今度こそアドオンが元通りに復活しているはずです。



なお、日本時間の18時25分ごろから自動更新が行われるとのことです。