中央に汚い灰色が混ざらずきれいなグラデーションを作成できる「CSS Gradient Generator」レビュー

鮮やかなグラデーションを作成したいのに、なぜか色の移り変わる部分がくすんで灰色っぽくなってしまう……という経験をした人もいるはず。このような事態を避けて色鮮やかなグラデーションを作成可能にするツール「 CSS Gradient Generator 」が公開されています。CSS Gradient Generatorで作成したグラデーションはCSSのlinear-gradient関数としてコピー&ペースト可能なので、そのままウェブデザインとしても利用可能です。 CSS Gradient Generator https://www.joshwcomeau.com/gradient-generator/ Make Beautiful Gradients in CSS, with linear-gradient, radial-gradient, or conic-gradient. https://www.joshwcomeau.com/css/make-beautiful-gradients/ CSS Gradient Generatorにアクセスすると以下のような画面が表示されます。左側にグラデーション、右側にグラデーションの調整ツールとして「Colors(カラー)」「Color Mode(カラーモード)」「Precision(精度)」「Angle(アングル)」「Easing Curve(イーシングカーブ)」となっています。

2022年01月13日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, デザイン, Posted by logq_fa

