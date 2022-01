2022年01月12日 11時30分 ソフトウェア

ビデオ会議が快適になってパフォーマンスも向上した「Firefox 96」正式版リリース



ウェブブラウザ「Firefox 96」の正式版が公開されました。音声処理の改善やパフォーマンスの向上で操作性が上がっているほか、セキュリティの改善、新たなAPIのサポートなどが盛り込まれています。



Firefox 96.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/96.0/releasenotes/





◆音声処理が改善されて全体的なユーザーエクスペリエンスが向上

声の音量を自動調整する機能であるオートゲインコントロール機能をはじめ、ノイズの低減機能やエコー抑制機能がアップデートされました。これにより、ビデオ会議がより快適になると考えられています。



◆パフォーマンスが向上

メインスレッドの負荷を抑えることで、操作性が向上しています。



◆セキュリティ向上のためにデフォルトのCookie Policyが変更

CSRF攻撃を防ぐために、Cookie Policyを設定しなかった場合のデフォルト設定が「Same-Site=lax」に変更されました。また、httpからhttpsに移動した場合など異なるスキームが利用された場合には「異なるサイト」とみなされるように変更されたとのこと。





◆開発者向けのアップデート

・色の指定方法に新たな選択肢が追加される

「色相」「白さ」「黒さ」を選択して色を指定する「hwb()」関数が追加されました。





・CSSにてcolor-schemeプロパティをサポート



・counter-resetプロパティで逆順を指定する「reversed()」をサポート



・Web Locks APIがデフォルトで有効に

Web Locks APIを利用したい場合、これまでは設定画面から手動で有効にする必要がありましたが、Firefox 96以降は最初から有効状態になっています。



・CanvasでWebP形式の画像をサポート

CanvasのデータをWebP形式で出力可能になりました。



・WebRTC Statistics APIにて廃止予定だったフィールドが削除へ

削除されたのは「bitrateMean」「bitrateStdDev」「framerateMean」「framerateStdDev」「droppedFrames」です。



また、Firefox 96には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 97は現地時間の2022年2月8日にリリース予定です。