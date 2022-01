2022年01月13日 20時00分 ゲーム

任天堂公式の「Nintendo Switch用にルータでポート転送を設定する方法」の説明が意味不明だと話題に



任天堂の公式サポートページにある「Nintendo Switch用にルーターでポートフォワーディング(転送)を設定する方法」の記述が意味不明だとソーシャルニュースサイトのHacker Newsで話題になっています。



一部のコミュニティで注目を集めているのはイギリスの任天堂公式サポートサイト上にある「Nintendo Switch用にルータでポート転送を設定する方法」というページ。



ページに書かれている設定手順は以下の通り。



◆Nintendo Switch側の設定

・Nintendo Switchのホームメニューから「設定」を選択。

・「インターネット」→「インターネット設定」の順に選択。これによりNintendo Switchは近くのWi-Fi信号を自動的に検出します。

・「登録済みネットワーク」の下にあるネットワークリストから接続するネットワークを選択。

・「設定の変更」を選択し、画面を下にスクロールして「IPアドレス設定」を選択。

・「手動」を選択・

・「IPアドレス」を選択し、Bボタンを押したまま既存のIPアドレスを削除。(デフォルトではゼロとなっています。)

・ネットワークデバイスで見つけたIPアドレスを入力しますが、数字の最後のセクションに「20」を追加し、「OK」を選択。(IPアドレス部分に「192.168.2.5」と表示されている場合は、「192.168.2.25」に変更。)

・「サブネットマスク」を選択し、Bボタンを押したまま既存のサブネットマスクを削除。

・ネットワーク設定に表示されるサブネットマスクを入力し、「OK」を選択。(ほとんどのネットワークの場合、サブネットマスクは「255.255.255.000」です。)

・「ゲートウェイ」を選択し、Bボタンを押したままにして既存のゲートウェイを削除。

・ネットワーク設定に表示されるデフォルトゲートウェイを入力し、「OK」を選択。





◆ルータ側の設定

・ポート転送設定を見つけます。場所はルーターごとに異なりますが、通常、ファイアウォール・仮想サーバー・セキュリティ・アプリケーション・ゲームなどの項目にあります。

・アプリケーション名を尋ねられた場合、任意の単語を入力。(Nintendo Switchなど)

・ポートの範囲内で転送する開始ポートと終了ポートを入力。Nintendo Switchの場合、ポートは「1~65535」です。

・プロトコルをUDPと設定。

・コンソールに割り当てたIPアドレスを入力。

・「有効にする」または「適用」を選択。

・ルーターに変更を保存。



一連の設定方法のうち、ルーター側の設定方法にある「ポートの範囲内で転送する開始ポートと終了ポートを入力。Nintendo Switchの場合、ポートは『1~65535』です。」という記述がおかしなものであるとHacker Newsユーザーは指摘。





「1~65535」というのはすべてのポートを指していますが、1~1023までのポートはウェルノウンポートと呼ばれるものであり、基本的なサービスなどで使用されるものです。なお、動的IPアドレスやプライベートポートとして使用されるのは、49152~65535のポートであるため、これ以外も含めてすべてのポートを利用してよいかのような任天堂の記述が「おかしな説明だ」とHacker Newsユーザーは指摘しているわけ。



ユーザーからは「このサポートページを書いた人がファイアウォールの設定に関与していないことを願っている」「言うまでもなく任天堂はあまりにも無知だ……」「PS3時代にルーターでUPnPを無効にするために、同じようなことをしなけれないけませんでした」などと記しています。



これに加えて、「ネットワークデバイスで見つけたIPアドレスを入力しますが、数字の最後のセクションに『20』を追加し『OK』を選択。」という記述も、すでにDHCPが他の機器に割り当てたあるいは将来割り当てるIPアドレスと重複する可能性があるため推奨されるべきではありません。



なお、日本の任天堂公式サポート上にはポートフォワーディングに関するページが用意されていません。