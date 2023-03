2023年03月07日 11時20分 ソフトウェア

Microsoftが機械学習でEdge上の低品質ムービーの解像度を上げる「Video Super Resolution」を発表



Microsoftが、ウェブブラウザのEdge上で低品質ムービーの解像度を機械学習で向上させるための技術「Video Super Resolution(VSR)」を発表しました。記事作成時点ではMicrosoftのInsiderプログラムでEdgeのCanaryチャネルを利用するユーザーの一部がVSRによるムービーのアップスケーリングを体験できます。



Microsoftによれば、VSRは機械学習を利用してブロック状の圧縮ノイズを除去してムービー解像度を上げる技術で、YouTubeなどのストリーミングプラットフォームで低解像度のムービーを鮮明かつクリアな状態で視聴できるというもの。





機械学習による映像のノイズ除去とアップスケーリングには一定の計算能力が必要であることから、VSRを利用するには「NVIDIA RTX 20/30/40シリーズ、あるいはAMD RX5700~7800シリーズのGPUを搭載していること」「PCがAC電源に接続されていること」が求められます。



また、元のムービーの解像度は720p未満で、高さと幅の両方が192ピクセル以上であること、さらにPlayReadyやWidevineといった著作権保護技術で保護されていないムービーであることも、VSRの条件となっています。ただし、720p未満の解像度のムービーをVSRでどこまでアップスケーリングできるのかは不明です。



Edge向けに映像アップスケーリングの機能がリリースされるのはこれが初めてではありません。2022年6月に、MicrosoftはXbox Cloud Gaming向けのストリーミング映像を改善するクラリティブースト機能を発表しています。



また、VSRと同様の機能をMicrosoft以外の企業も開発しています。例えば、IntelはChromiumベースブラウザ向けの映像アップスケーリング機能を開発しています。また、NVIDIAはMicrosoftのVSRと同じような機能を持つ「RTX Video Super Resolution」を2023年3月に発表しました。NVIDIAのRTX Video Super ResolutionはGeForce RTX 30/40シリーズ搭載のPCでのみ利用可能となっていますが、ChromeとEdgeで利用可能です。



NVIDIAは「アップスケーリング中はPCのパフォーマンスがわずかに低下する可能性がある」ことを明らかにしていますが、MicrosoftはVSRがPCパフォーマンスにどこまで影響を与えるのかを明らかにしていません。



なお、MicrosoftのVSRは、記事作成時点でMicrosoftのInsiderプログラムでEdgeのCanaryチャネルを利用するユーザーの一部が利用可能で、機能を有効にするとアドレスバーにHDアイコンが表示されるとのことです。