NVIDIAがSDRの映像をHDRに変換するAI技術「RTX Video HDR」を全RTXシリーズ向けにリリース

・関連記事

NVIDIAが性能を向上しつつ値下げしたGPU「RTX 4080 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」を発表 - GIGAZINE



NVIDIA純正グラボ「GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition」の外観やケースとの互換性を確かめてみた - GIGAZINE



「GeForce RTX 4070 SUPER」と「GeForce RTX 3090」の処理性能を様々なベンチマークで徹底比較&熱の分布・ファンの騒音・消費電力も全部チェックしてみたよてんこ盛りレビュー - GIGAZINE



VRAM容量12GBの「GeForce RTX 4070 SUPER」は画像生成AIでどれだけの性能を発揮するのか?旧世代グラボと徹底比較してみたよレビュー - GIGAZINE



NVIDIAが無料でMOD制作者向けツール「RTX Remix」をリリース、往年の名作を誰でもリマスター可能に - GIGAZINE

2024年01月25日 11時24分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.