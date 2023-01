2023年01月05日 12時20分 ネットサービス

「FacebookとInstagramでユーザー追跡広告を強制表示していた」としてMetaが約547億円の罰金を科される



FacebookやInstagramなどのSNSでは、ユーザーの行動を分析してユーザーごとに最適化された広告を表示しています。このターゲティング広告システムについて「ターゲティング広告の配信を停止する選択肢をユーザーに与えなかった」として運営元のMetaが合計3億9000万ユーロ(約547億円)の罰金に直面しました。



Data Protection Commission announces conclusion of two inquiries into Meta Ireland | 04/01/2023 | Data Protection Commission

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-two-inquiries-meta-ireland





How Meta Uses Legal Bases for Processing Ads in the EU | Meta

https://about.fb.com/news/2023/01/how-meta-uses-legal-bases-for-processing-ads-in-the-eu/



FacebookやInstagramではユーザーの投稿に混じって製品やサービスの広告が表示されます。これらの広告は全ユーザーにランダムに配信されているわけではなく、ユーザーの投稿やフォローしているアカウントなどを分析した上でユーザーを「年齢層の高い男性ユーザー」「テクノロジーに興味のある女性ユーザー」といったようにラベル付けし、各ユーザーの興味に合わせて広告が配信されています。





上記のようにユーザーをラベル付けして広告を配信するシステムはターゲティング広告と呼ばれており、多くの企業が活用しています。このターゲティング広告自体は違法な行為ではありませんが、EUで制定された「EU一般データ保護規則(GDPR)」ではユーザーの許可なくユーザーのデータを使用することが禁じられています。



欧州データ保護会議(EDPD)は「FacebookとInstagramがユーザーにターゲティング広告を拒否する選択肢を与えていない」という状況がGDPRに反すると判断し、Facebookについて2億1000万ユーロ(約294億円)、Instagramについて1億8000万ユーロ(約252億円)、合計3億9000万ユーロ(約547億円)の罰金をMetaに科しました。また、Metaは3カ月以内にGDPRに準拠したシステムを構築することも求められています。





EDPDの決定の後、Metaは「EUでの広告処理における法的根拠」と題したブログ記事を公開し「私たちの(広告処理に関する)アプローチはGDPRに準拠していると強く信じており、今回の決定に失望しています」「FacebookとInstagramは本質的にパーソナライズされており、ユーザーごとに独自の体験を提供することは当該サービスにとって必要不可欠な部分です」と述べ、GDPR違反を犯していないと主張しています。



また、Metaは「私たちは、ユーザーごとに最適化された広告配信を続行するために、多様な選択肢を評価しています。『MetaがEU圏内で広告を配信できなくなる』という指摘は正しくありません」と述べ、引き続き広告の配信を続ける意向を強調しています。



さらに、Metaはユーザーのプライバシーを保護するために以下の4点の施策を実施していることもアピールしています。



・利用規約とプライバシーを更新し、収集するデータの種類やデータの用途を明確にする。

・数回タップするだけで自らのデータをコントロールできる機能の提供。

・自らのデータを検索し削除するツールの提供。

・広告が表示される理由の表示機能を提供。