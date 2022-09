画面をロックしたあとも時計やウィジェットが表示され続けるiPhoneの「常時表示ディスプレイ」はこんな感じ

・関連記事

「iPhone 14 Pro Max」フォトレビュー、4800万画素のメインカメラ&直感的に通知やアクティビティを表示してくれるDynamic Island採用で大きく進化 - GIGAZINE



「iPhone 14 Pro/14 Pro Max」が登場、ディスプレイ上部のノッチが廃止されパンチホールディスプレイに&4nmプロセスのA16 Bionicチップを搭載 - GIGAZINE



iPhone 14の新機能のうちすでにAndroidには実装済みの機能一覧 - GIGAZINE



iPhone 14 Proのベンチマークスコアが公開される、iPhone 13 Proからどれだけパフォーマンスが向上したのか? - GIGAZINE



iPhone 14 Proの衝突事故検出機能は本当に動作するのか?実際に車を衝突させてみたムービーが公開中 - GIGAZINE

2022年09月30日 07時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1p_kr

