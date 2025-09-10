2025年09月10日 02時31分 ハードウェア

「Apple Watch Ultra 3」が登場、ベゼルが細くなりApple Watch最大のディスプレイに進化＆衛星通信機能にも対応



2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、Apple WatchのハイエンドモデルとなるUltraシリーズの最新モデルとなる「Apple Watch Ultra 3」が発表されました。



Apple Watch Ultraは、Apple Watchファミリーの中でもスポーツやアドベンチャー向けの機能が充実したハイエンドモデルです。





Apple Watch Ultra 3は広視野角OLEDディスプレイと高性能・低電力のディスプレイテクノロジー「LTPO3」を採用。





斜めから見た時の明るさが向上しています。





ケースのサイズは前世代から変わっていないものの、ベゼルが細くなったことでスクリーン領域は大きくなりました。





「Apple Watch史上最大のディスプレイが誕生」





常時表示モードでのリフレッシュレートも向上





新しいウェイポイントの文字盤





ワークアウトアプリのカスタマイズ性もアップ。





そして、Apple Watch Ultra 3では、ついに衛星通信機能が追加されました。これにより、対応している国と地域では、電波の届かない場所にいる時でもメッセージの送信や「探す」機能による位置情報の共有も可能になります。





Appleによれば、地上約1287kmにある衛星との通信が可能になったとのこと。







衛星経由の緊急SOSもApple Watch Ultra 3から可能。携帯電話の電波が届かないような山や海で遭難しても、緊急通報することができます。





バッテリー駆動時間は最大42時間。





Apple Watch Ultra 3のカラーは、ブラックチタニウムとナチュラルチタニウムの2種類。





Apple Watch Ultra 3に対応したバンドにも新色が加わっています。アルパインループは「ライトブルー」「テラコッタ」「ブラック」、トレイルループは「ブルー/ライトブルー」「グリーン/ネオン」「ブラック/チャコール」、オーシャンバンドは「ネオングリーン」「アンカーブルー」「ブラック」が追加されています。





Apple Watch Ultra 3で購入時に付属するバンドは、アルパインループ・トレイルループ・オーシャンバンド・チタニウムミラネーゼループの4種類から選べます。Apple Watch Ultra 3の本体価格はアルパインループ・トレイルループ・オーシャンバンドが税込12万9800円、チタニウムミラネーゼループが税込14万5800円です。予約は2025年9月9日(水)から受け付けており、発売は9月19日(金)です。

