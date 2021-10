2021年10月05日 11時41分 ハードウェア

「Apple Watch Series 7」の発売日&注文受付開始日が発表



2021年9月15日に発表された「Apple Watch Series 7」は、2021年秋発売予定とされていたのですが、この発売日および注文受付開始日が発表されました。



Apple Watch Series 7、10月8日(金)より注文受付を開始 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2021/10/apple-watch-series-7-orders-start-friday-october-8/



Apple Watch Series 7 orders start Friday, October 8 - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2021/10/apple-watch-series-7-orders-start-friday-october-8/



Apple Watch Series 7 Pre-Orders to Start This Friday, Available on October 15 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/10/04/apple-watch-series-7-pre-orders/



これまでで最も大きく先進的なディスプレイを搭載した「Apple Watch Series 7」の注文受付が、日本時間の2021年10月8日(金)21時から開始されます。さらに、発売日は2021年10月15日(金)となることも明らかになりました。





Apple Watch Series 7のデザインは、四隅がより柔らかく丸みを帯びるように改良されており、ディスプレイは縁で光を屈折させることでフルスクリーンの文字盤とアプリケーションがケースの曲面とシームレスに統合しているように見えるとのこと。ベゼル幅はわずか1.7mmと非常に狭くなっており、ディスプレイの画面領域はこれまでで最大となりました。



ベゼル幅を小さくすることでディスプレイを大きくしながら本体サイズの変更を最小限に抑えることに成功しています。より大きなディスプレイに最適化されたユーザーインターフェースと新しいQWERTYキーボードを採用しており、新しい文字盤の「輪郭」や「モジュラーデュオ」なども追加されます。さらに、バッテリーは1日中使える18時間のバッテリー駆動を実現しており、従来よりも33%高速な充電にも対応。



新しい文字盤の「輪郭」が以下。ディスプレイの縁部分に沿って文字盤が並ぶ、大画面をいかしたデザインとなっています。





もうひとつの新しい文字盤である「モジュラーデュオ」は以下の通り。広くなった画面領域をいかし、情報量の多い2つのコンプリケーションを画面中央に配置したデザイン。





さらに、伝統的な時計をベースにした旅行者向けの文字盤「ワールドタイム」では、二重の目盛り盤の周囲に24のタイムゾーンの時刻を表示することが可能。





ケースサイズは41mmと45mmの2サイズ。Apple Watch Series 7はこれまでで最も耐久性の高いApple Watchになっており、これまで以上に強く、耐亀裂性が高い前面クリスタルを採用しています。さらに、シリーズ初の防塵のためのIP6X認定を取得しており、WR50の耐水性能も維持しています。





Apple Watch Series 7の本体カラ―はアルミニウムケースが、ミッドナイト、スターライト、グリーン、ブルー(新色)、(PRODUCT)REDの5つ。





ステンレススチールケースはシルバー、グラファイト、ゴールドの3つ。





Apple Watch Editionはチタニウムとスペースブラックチタニウムの2つから選ぶことが可能。





Apple Watch NikeとApple Watch Hermèsにも、専用の新しいバンドとストラップ、文字盤が提供されます。Apple Watch Nikeには新しい文字盤の「バウンス」が登場。





ヴォー・バレニアのレザーストラップを付けたApple Watch Hermèsのグルメット・ドゥブルトゥール。





なお、Apple Watch Series 7の販売価格は税込4万8800円からで、Apple Watch SEの販売価格は税込3万2800円から、Apple Watch Series 3の販売価格は税込2万2800円からとなります。