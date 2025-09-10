エントリーモデルの「Apple Watch SE 3」が登場、S10 SiPチップ＆常時表示ディスプレイ搭載で税込3万7800円から
2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、「Apple Watch SE 3」が発表されました。
Apple Watch SE 3 - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/apple-watch-se-3/
エントリーモデルのSEにも新モデルの「Apple Watch SE 3」が登場します。
Apple Watch Series 10に搭載されているS10 SiPチップ採用で、パフォーマンスが向上しより多くの機能が使えるようになります。
SEでは初めて常時表示ディスプレイを採用。
心拍数の通知、転倒検出、衝突事故検出といった機能も使えます。
睡眠時無呼吸の通知と睡眠スコアにも対応。
音楽やポッドキャストなどのメディアをスピーカーで直接聴くことも可能です。
Apple Watch SE 3のバッテリーは18時間駆動なので1日中利用可能。
従来モデルと比べて充電時間が最大2倍も高速に。
わずか15分の充電で最大8時間の通常使用が可能です。
筐体は100％再生アルミニウム製で、本体カラ―は2色展開。
Apple Watch SE 3の特長をまとめた画像が以下。
Apple Watch SE 3は新製品発表イベントの放送終了後から予約注文を受付けており、発売日は2025年9月19日となります。販売価格は40mmケースのGPSモデルが税込3万7800円、40mmケース・GPS＋セルラーモデルが税込4万5800円、44mm・GPSモデルが税込4万2800円、44mm・GPS＋セルラーモデルが税込5万800円です。
