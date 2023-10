×

2023年10月30日 21時00分 ソフトウェア Android 14に複数のユーザープロファイルがあるときストレージにアクセスできなくなるバグが存在

2023年10月に登場したAndroid 14に、複数のユーザープロファイルがあるときユーザーがストレージからロックアウトされデバイスを使用不可能になるバグが存在していることがわかりました。当初はPixel 6で報告されていましたが、その後、デバイス固有のものではなくPixel 6a・Pixel 7・Pixel 7a・Pixel Fold・Pixel Tabletなどでも発生することが判明しています。



Pixel 6 owners who use multiple profiles run into problems with Android 14 - The Verge

https://www.theverge.com/2023/10/16/23919957/pixel-6-android-14-upgrade-bugs-multiple-user-profiles



Android 14’s user-profile data bug seems indistinguishable from ransomware | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/10/android-14s-ransomware-data-storage-bug-locks-out-users-remains-unfixed/



このバグは、イベント「Made by Google 2023」でAndroid 14が発表され、Pixel向けのアップデートが配信された直後から報告されています。



ソーシャル掲示板サイト・Redditにバグを報告したユーザーによれば、アップデートを行って再起動すると「ストレージがいっぱいです」と表示されたとのこと。このほか、内部ストレージへのアクセスが不可能になったという事例や、UIランチャーが繰り返しクラッシュする事例が報告されています。



Android 14 upate kills Pixel 6 Pro with storage bug, google support has no clue offers me to buy new phone.... : r/GooglePixel

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/173011j/android_14_upate_kills_pixel_6_pro_with_storage/



ニュースサイト・The Vergeのウマル・シャーキル氏も自身のPixel 6aで試したところ、ストレージの問題は発生しなかったものの、端末は何度もクラッシュし、「システムUIが応答していません」というエラーメッセージも表示されたと述べています。シャーキル氏はGoogleに対して連絡したものの、返信はなかったとのこと。



ニュースサイト・Ars Technicaは、Androidの問題を追跡するためのIssue Trackerに当該問題が報告されているものの、重要度が「P2」に設定されていたことから、Googleでは誰も問題をチェックしていないのではないかと指摘しています。なお、記事作成時点では優先度は最優先である「P0」になっています。



pixel 6 can't access storage with multiple profiles after updating to android 14 [305766503] - Visible to Public - Issue Tracker

https://issuetracker.google.com/issues/305766503



問題に見舞われているユーザーに共通するのは複数のユーザープロファイルを使用していることだったため、Redditの書き込みには「端末で複数のプロファイルを使用しているなら、Android 14にはアップグレードすべきではありません」と強調された強調が掲載されています。

