Google Pixelの一部端末で「ストレージにアクセスできなくなるバグ」が再発していることが報告される

2024年1月のGoogle Playシステムアップデート 以降、一部のGoogle Pixelユーザーから「デバイスの内部ストレージにアクセスできない」などの不具合報告が上がっています。なお、この問題は2023年10月にも発生しており、Googleは「この問題を把握済みで、調査を行っています」と報告しています。 Pixel phones are broken again with critical storage permission bug | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/pixel-storage-bugs-are-back-with-users-unable-to-use-their-devices/

2024年01月25日 10時23分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1r_ut

