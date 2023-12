Googleドライブのデータ消失問題は「修正済み」とGoogleが主張、直ってないと反論するフォーラムのスレッドを閉鎖

by blunkswife 2023年11月に、デスクトップ版Googleドライブで約半年分のデータが突然消滅する 不具合 が発生していた問題で、Googleは12月7日に復元手順を 公開 しました。Googleの公式フォーラムには、問題がまだ解決していないと訴えるユーザーからの書き込みが相次いでいましたが、スレッドがGoogleによってロックされてしまったことが報じられています。 Google calls Drive data loss “fixed,” locks forum threads saying otherwise | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/12/google-calls-drive-data-loss-fixed-locks-forum-threads-saying-otherwise/ Googleは、Googleドライブのデスクトップアプリのバージョン84.0.0.0から84.0.4.0で発生した謎のファイル消失を「同期の問題」と形容しており、調査後に公開した ヘルプドキュメント には「ドライブに同期されていないローカルファイルにアクセスする際に問題が発生した場合は、以下のいずれかの解決策の手順に従ってファイルを回復してください」と記載されています。 しかし、IT系ニュースサイトのArs Technicaは「ただの同期の問題なら、ファイルがクラウドとの間でうまく同期されないことを意味するだけでなので、ファイルを完全に失った人がいることの説明にはなりません」と指摘しました。

2023年12月08日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

