2023年12月27日 11時39分

Windows 11で「ファイルや設定を維持したままWindows Update経由でできる再インストール機能」がテスト中



Windowsの再インストールは、基本的にインストール済みのソフトウェアや設定、ファイルはすべて削除されるものでしたが、Windows 11のベータ版で、ファイルや設定を維持したまま再インストールができるようになる機能がテストされていることがわかりました。



Microsoft's game changer feature reinstalls Windows 11 directly via Windows Update

https://www.windowslatest.com/2023/12/26/microsofts-game-changer-feature-reinstalls-windows-11-directly-via-windows-update/





Windows 11 will let you reinstall your OS through Windows Update without wiping your files

https://www.xda-developers.com/windows-11-reinstall-os-windows-update/





Windows Insiderのベータ版で加わった新機能は「Fix Problems using Windows Update」(Windows Updateを用いた問題解決)という名称。



この機能では、自分がインストールしたソフトウェアやその設定、あるいは自分で作成したファイルなど、これまでの再インストールでは基本的に削除されていたものを維持したまま、Windowsの再インストールが可能だとのこと。





すでに、Windows 11のInsiderベータ版を利用している人は、「Windowsのバックアップ」の「回復」メニューにボタンが表示されているとのこと。ただし、環境が維持される旨の説明文はついているものの、まだ開発中の機能なので、動作はしないそうです。



また、再起動せずにファイルの修復は可能なのか、再インストールのプロセス全体でどれぐらい時間がかかるのか、別途再インストール用のメディアを用意して行うよりもよい選択肢なのかどうかなど、細かい部分は不明となっています。