バーガーキングが顔認識技術を応用した「二日酔いなら割引」キャンペーンを開始

ハンバーガーチェーンのバーガーキングが二日酔いの客にワッパーを割引価格で提供する「 Hangover Whopper(二日酔いワッパー) 」キャンペーンをブラジルで展開することがわかりました。このキャンペーンでは、顔認識技術を使って客が二日酔いかどうかを検出するとのことです。 Burger King turns hangovers into discounts with facial recognition | Marketing Dive https://www.marketingdive.com/news/burger-king-hangover-facial-recognition-app-campaign/703187/ Hangover Whopperを告知するムービーは以下で見ることができます。 Hangover Whopper - DM9 client - YouTube Hangover Whopperは、スマートフォン向けの公式アプリで自身の顔を撮影することで、顔認識技術を使って二日酔いかどうかを測定できるというキャンペーンです。

・関連記事

いじめに対する意識向上のためバーガーキングが「店員がワッパーを潰して提供」する試みを実施 - GIGAZINE



「ネット中立性」問題を考えてもらうためバーガーキングが「ワッパーの中立性」を廃止する試みを実施 - GIGAZINE



バーガーキングが「カビまみれのワッパー」をアピール - GIGAZINE



大阪梅田のヨドバシカメラ隣接地に「バーガーキング リンクス梅田店」ができたので行き方や設備を確認してきたよレポート - GIGAZINE



「ワッパーが広告より35%小さい」としてバーガーキングが訴えられる - GIGAZINE



「ワッパー小さすぎ訴訟」に直面したバーガーキングが訴えの取り下げを求めるも却下されてしまう - GIGAZINE

2023年12月27日 12時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, 食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.