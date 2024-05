墓に刺さっていたスペインの「エクスカリバー」は1000年前のイスラム時代の剣だったことが判明

El Servicio de Arqueología cataloga como islámica una espada encontrada en el año 1994 en Ciutat Vella https://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/espada-isl%C3%A1mica Rare 'Excalibur' sword from Spain dates to Islamic period 1,000 years ago | Live Science https://www.livescience.com/archaeology/rare-excalibur-sword-from-spain-dates-to-islamic-period-1000-years-ago この剣は、スペインのバレンシア市にあるイスラム教徒の家屋で見つけられたものです。この長さ約46cmの鉄製の剣は発見当時、墓穴の中で地面に突き刺さった状態だったことから、 アーサー王伝説 に登場する剣にちなんで、考古学者の間でエクスカリバーと呼ばれるようになりました。

2024年05月02日 12時00分00秒 in サイエンス, 無料メンバー, Posted by log1l_ks

