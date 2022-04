2022年04月27日 09時00分 ネットサービス

GoogleドライブのLinux対応が「少々お待ちください」と放置されてからどれぐらい経過したか?



最初の15GBが無料で利用できるクラウドストレージ「Googleドライブ」は、仕事でも個人でも重宝する存在です。WindowsやmacOS向けにはクラウドと同期するためのデスクトップアプリケーションが用意されているほか、Android・iOS向けのアプリケーションも存在し、Chrome OSなどではOS標準機能として組み込まれていますが、Linux版のクライアントはありません。



これについて、過去にGoogleが「少々お待ちください」とユーザーに対応してからどれぐらい経過したかをカウントするサイトが公開されています。



How long since Google said a Google Drive Linux client is coming?

https://abevoelker.github.io/how-long-since-google-said-a-google-drive-linux-client-is-coming/



アクセスして表示される「○years ○days ○hours ○minutes ○seconds」が、Googleによる「(Googleドライブの)Linux対応は作業中です。もう少々お待ちください」という発言からの経過時間を示したもの。記事作成時点では10年以上が経過しています。





すでに該当するやりとりがあったフォーラムはURL変更やリニューアルにより参照できなくなっていますが、元発言は2012年4月に行われたものだとのこと。当該URLは以下で、2018年にRedditで話題になった時点では問題なくアクセスできたと考えられます。



https://productforums.google.com/forum/#!category-topic/drive/report-a-problem/KeC7Ax76dAA





なお、Googleドライブコミュニティで2019年4月、MTAka氏が「WindowsやmacOSのようなGoogleドライブクライアントのLinux版はいつ出るのでしょうか?数年前に約束していたと思います」という質問を投稿。



Linux client for Google Drive - Google Drive Community

https://support.google.com/drive/thread/3511652





これに対し、「高度な製品知識を持ち他のGoogleユーザーやプロダクトエキスパートをサポートするコミュニティメンバー」だというPlatinum Product ExpertのMisterCanada氏は「Linux版クライアントの計画は今のところありません。最後に検討されたのは近くても5年前ぐらいだと思います」「特定の機能・性能をどれぐらいのユーザーが求めているかという情報が重要なので、フィードバック送信オプション経由で開発者に意見・ニーズ・要件を伝えてください」「フィードバックに対する返信を受け取ることはできませんが、すべてのフィードバックは検討され、適切な処置が施されますのでご安心ください」と回答しています。



Linux client for Google Drive - Google Drive Community

https://support.google.com/drive/thread/3511652?hl=en&msgid=3521384





ちなみに、Hacker Newsのユーザー・michaellee8氏によると、Googleは「ドライブ ファイル ストリーム」のLinux版を制作しGoogle Colaboratoryで公開しているのですが、なぜか一般向けには公開していないとのこと。なお、「ドライブ ファイル ストリーム」は企業ユーザー向けアプリで、一般ユーザー向けアプリ「バックアップと同期」と統合して「パソコン版Googleドライブ」に改称しています。



michaellee8氏は当該ファイルをGitHubで公開しており、「Googleが正式版をリリースしてくれるのはいつになるのでしょうか?切望しています」とのコメントをつけています。



GitHub - michaellee8/gdrivefs

https://github.com/michaellee8/gdrivefs