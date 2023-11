2023年11月28日 11時08分 セキュリティ

デスクトップ版Googleドライブでおよそ6カ月分のファイルが突然消失したとの報告多数、Googleサポートが調査中



Googleが、デスクトップ版Googleドライブのバージョン84.0.0.0から84.0.4.0までを使っているユーザーから「数カ月分のファイルが突然消滅した」という報告を受けて調査中であることを明らかにしました。



Drive for desktop (v84.0.0.0 - 84.0.4.0) Sync Issue - Google Drive Community

https://support.google.com/drive/thread/245861992/drive-for-desktop-v84-0-0-0-84-0-4-0-sync-issue





The mystery of the disappearing Google Drive files • The Register

https://www.theregister.com/2023/11/27/google_drive_files_disappearing/





Some Google Drive for Desktop users are missing months of files - The Verge

https://www.theverge.com/2023/11/27/23978591/google-drive-desktop-data-loss-bug-files-missing-investigation





The Registerが報じたところによれば、Googleドライブの韓国人ユーザーから「2023年5月以降に保存したファイルがほぼすべて消えてしまい、回復を試みたが失敗した」という報告がGoogleドライブのヘルプフォーラムに寄せられました。このユーザーの投稿によると、ある日突然Googleドライブのファイルが2023年5月の状態に戻り、アクティビティには何の変更も表示されていなかったとのこと。ファイルが手動で削除されたわけではなかったのでごみ箱にファイルはなく、韓国のGoogleサポートチームから提示された回復プロセスに従っても失敗してしまったとのこと。その後、アメリカのGoogleエンジニアチームに問題を報告したものの、フォーラムで問題を報告するまで返答がなかったそうです。





このフォーラムには「自分も同じような経験をした」という投稿が寄せられており、記事作成時点で211件の「I have the same question(私も同じ質問があります)」ボタンが押されていることから、複数のGoogleドライブユーザーでデータ消失障害が起こっていた模様。



さらにフォーラムには、Googleのサポートからのメッセージとして「エンジニアからの指示を待っている間、root/dataフォルダに変更を加えないでください」と指示があったという投稿もありました。





その後、Googleドライブの開発チームは「デスクトップ版Googleドライブのバージョン84.0.0.0~84.0.4.0で同期に問題があり、さらなるアップデートでフォローアップする予定です」と述べ、以下の注意を促しています。



・デスクトップ版Googleドライブで「アカウントの切断」を選択しないこと。

・以下の場所にあるアプリデータフォルダを削除あるいは移動しないこと。

Windows:%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS

macOS:~/Library/Application Support/Google/DriveFS





また、万が一に備えてアプリフォルダのバックアップコピーを別の場所に作成することも勧められています。