2020年10月27日 13時10分 ソフトウェア

MicrosoftがInternet Explorerで非互換のサイトをEdgeで強制的に開く仕様を追加、リダイレクトを無効化する設定方法はコレ



2020年8月にサポート終了までのタイムラインが発表されたInternet Explorerについて、Microsoftが「Internet Explorerで互換性のないウェブサイトにアクセスした場合にはURLの読み込みを拒否し、Edgeに自動的にリダイレクトする」という新たな仕様を発表しました。



Edgeに強制的にリダイレクトされるのは、Mirosoftが「Internet Explorerと互換性を持たない」と認定した1156のウェブサイトで、YouTube、Instagram、Twitter、Yahoo Mailなどのユーザー数の多い大手サービスも含まれています。



この仕様がどんな挙動を示すのかを実際に示したのが以下のムービー。





Internet Explorerと互換性を持たないとされたStack OverflowのウェブサイトをInternet Explorerで開くと……





Internet Explorerがウェブサイトの読み込みを実行した直後にEdgeが強制起動し、ウェブサイトを開きました。タブの上部には「Internet Explorerでは開けないウェブサイトが存在するためEdgeを推奨します」という誘導が表示されています。





さらに、別のタブでは「アクセスしようとした Web サイトは、Internet Explorer では動作しません」と題されたサポートページも強制的に開かれます。





この新仕様は2020年7月にリリースされたバージョン84のEdgeで試験的に導入されたものでしたが、2020年11月にリリース予定のバージョン 87のEdgeで全ユーザーに対して有効化される予定。バージョン 87以降のEdgeでこの仕様を無効にしたい場合は、Edgeのアドレスバーに「edge://settings/defaultbrowser」と入力して設定画面を開き、「Internet Explorerに Microsoft Edgeでサイトを開かせる」という項目を「なし」に設定する必要があります。