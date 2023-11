AmazonのiRobot買収について「市場の競争を制限する可能性がある」とEUの規制当局が発表

2022年8月、Amazonが約17億ドル(約2500億円)でロボット掃除機「ルンバ」を開発する iRobotの買収を発表 しました。そんなAmazonによるiRobot買収に対して、EUの政策執行機関である欧州委員会が「競争上の懸念」と正式に買収に反対する声明を発表しています。 Amazon Statement of Objections https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5990 Amazon’s iRobot purchase sucks up formal competition concerns in EU | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/11/27/eu-amazon-irobot-statement-of-objections/

2023年11月28日 11時12分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

