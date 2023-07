Amazonによるロボット掃除機「ルンバ」開発元のiRobot買収が独占禁止法違反の可能性があるとして欧州委員会が調査開始

Amazon's iRobot deal in EU antitrust crosshairs | Reuters https://www.reuters.com/markets/deals/amazons-irobot-deal-eu-antitrust-crosshairs-2023-07-06/ Amazon’s iRobot Roomba acquisition under formal EU investigation - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/6/23628636/eu-regulators-amazon-irobot-roomba-acquisition-investigation AmazonによるiRobot買収が発表された直後から、一部の有識者はこの買収によってAmazonが独占的な支配力を手に入れることになると警告していました。Amazonは大手ECサイトやクラウドサービスを展開しているだけでなく、小売業者としてスマートホームブランドの Ring や家庭用見守りロボットの Astro 、スマートアシスタントのEchoといった消費者向けデバイスの販売も手がけています。この分野においてiRobotはAmazonの競合他社といえる立場であり、買収によって市場支配力が強化される可能性があるというわけです。 また、ルンバをはじめとするiRobotの製品はユーザーについてのさまざまな情報を収集しており、ビッグテックのAmazonがこれらのデータを手に入れることはビジネス上の利点があるとのこと。そのため、規制当局はこの買収が独占禁止法違反に当たるかどうか注視していました。 Amazonによるルンバ開発元の買収は「最も危険で脅迫的な買収になる可能性がある」と有識者が警告 - GIGAZINE

2023年07月07日

