Amazonがロボット掃除機ルンバのメーカー「iRobot」を2500億円で買収する計画をEUが阻止するとの報道

Amazonは2022年に、電機メーカー・iRobotを約17億ドル(約2500億円)で買収する契約を締結したと発表しました。この買収計画にEUの市場競争当局が待ったをかける見通しだと、海外メディアのThe Wall Street Journalが報じています。



EC大手のAmazonが、ロボット掃除機のリーディングカンパニーであるiRobotを吸収する動きに対しては、市場競争を妨げるとの懸念から「Amazon史上最も危険で脅迫的な買収になる」と有識者が難色を示しているほか、イギリスやEUの規制当局も相次いで調査に乗り出しています。



The Wall Street Journalは2024年1月18日に、EU当局がAmazonによるiRobot買収を阻止する予定だと事情に詳しい関係者が語ったことを報道しました。



この関係者によると、EUの執行機関である欧州委員会の競争担当者はこの日、Amazonの代表者らと会談して買収取引について協議したとのこと。この会合の席で、Amazonは取引が拒否される可能性が高いことを告げられたと、関係者は話しています。





EUの欧州委員会が取引を拒否する最終決定を下すには、27人のメンバーによる正式な承認が必要となりますが、歴史的に見てその過程で欧州委員会のマルグレーテ・ベステアー上級副委員長の勧告が覆される可能性は低いと、The Wall Street Journalは指摘しました。



ベステアー氏は調査開始時の声明で、「Amazonはオンラインマーケットプレイスであると同時に小売店でもあります。私たちは、iRobotを買収したAmazonがこのような二重の役割を利用して、iRobotのライバルを市場から締め出すのではないかと懸念しています」と述べて、強い警戒感を示したことがあります。





欧州委員会が買収に対する態度を硬化させる一方、Amazon側も委員会に反論する最後のチャンスだった1月10日の期限までに譲歩案を提出せず、委員会の懸念を事実上無視したことが報じられています。



最終決定の期限は2024年2月14日です。複数のメディアが欧州委員会とAmazonにコメントを求めましたが、回答は得られませんでした。



業界からは、当局がiRobot買収を阻止することを歓迎しないとの声も上がっています。アメリカのロビー団体であるコンピューター通信産業協会のマット・シュルアーズ会長は、New York Postの取材に対し、「家庭用ロボット分野での競争を激化させることが目的なら、欧州委員会の阻止には意味がありません。この取引を阻止することは、消費者の選択を減らすことになりかねず、規制当局がその事実を覆い隠すことはできないでしょう」と話しました。