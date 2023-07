MicrosoftによるActivision Blizzard買収を阻止するための連邦取引委員会の最後の試みが却下される、ついに買収成立が間近に

MicrosoftによるActivision Blizzardの買収を阻止するために、アメリカの 連邦取引委員会 (FTC)はMicrosoftを提訴していましたが、この訴訟は最終的に却下されました。この判決を不服としてFTCは控訴していたのですが、これも却下され、MicrosoftによるActivision Blizzardの買収成立にまた一歩近づくこととなっています。 Court denies FTC’s last-ditch attempt to stop Microsoft buying Activision Blizzard - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/14/23794707/microsoft-activision-blizzard-ftc-acquisition-appeal-loses

2023年07月15日 16時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

