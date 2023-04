Amazonによる2200億円でのルンバの開発元買収に規制当局の調査が入る

日本の公正取引委員会に相当するイギリスの 競争・市場庁 (CMA)が、Amazonによるロボット掃除機・ルンバの開発元 iRobot の買収について調査を開始しました。 CMA to investigate Amazon’s $1.7bn takeover of Roomba firm | Amazon | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/06/cma-to-investigate-amazon-17bn-takeover-of-roomba-irobot

2023年04月07日 11時56分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

