Alexa搭載の家庭用見守りロボット「Astro」や子ども向けデバイス「Amazon Glow」などAmazon新製品発表まとめ

・関連記事

Amazonがオリジナルのスマートテレビシリーズ「Omni」&「4」を発表 - GIGAZINE



Amazonがタッチスクリーン搭載の「壁掛け式Echo」を開発中という報道 - GIGAZINE



Amazonが手をかざすだけで料金を支払えるデバイス「Amazon One」を発表 - GIGAZINE



Amazonがフィットネス用リストバンド「Halo」を発表、アプリと連携して健康管理から対人関係のサポートまでこなせるアイテム - GIGAZINE



AmazonがAlexa内蔵のハードウェア新製品を一挙に発表、電子レンジや掛け時計までAlexa対応に - GIGAZINE



2021年09月29日 11時30分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.