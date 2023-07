Mozillaが技術ドキュメントを検索したり解説したりするAI機能を提供開始、ただし機能の一部は一時停止に

Mozilla pauses error-prone AI Explain feature in MDN • The Register https://www.theregister.com/2023/07/06/mozilla_ai_explain_shift/ Mozillaは2023年6月27日に、MDN Web Docsに「AI Help」という機能を実装しました。このAI Helpは検索プロセスを最適化するように設計されており、必要な情報をすばやく簡単に見つける手助けをしてくれるとのこと。

Responsibly empowering developers with AI on MDN https://blog.mozilla.org/en/products/mdn/responsibly-empowering-developers-with-ai-on-mdn/

FirefoxやThunderbirdを開発するMozillaは、ウェブ標準やプロジェクトの開発文書をホスティングする「 MDN Web Docs 」を運営しています。Mozillaが、このMDN Web Docs上でドキュメントを参照する開発者を支援する目的で、ドキュメントの検索や開設をしてくれるAI機能を2023年6月末に発表しましたが、その一部の提供を一時停止しています。 Introducing AI Help: Your Trusted Companion for Web Development | MDN Blog https://developer.mozilla.org/en-US/blog/introducing-ai-help/

2023年07月07日 13時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

