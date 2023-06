GitHubの調査により開発者の92％がAIコーディングツールを愛用している実態が判明

Surprise! GitHub finds 92% of developers love AI tools • The Register https://www.theregister.com/2023/06/13/github_developers_ai/ 大手調査機間Wakefield Researchがアメリカ在住かつ従業員1000人以上の企業に在籍する開発者500人を対象に調査したところによると、実に92%が仕事やプライベートでAIコーディングツールを使用していると回答し、70%がツールを使用することで大きなメリットを感じていると回答したことが分かったとのこと。 調査に応じた開発者たちは、AIコーディングツールがコード品質の向上やアウトプットの高速化、プロダクションレベルのインシデントの減少といったことに役立つと回答したそうです。具体的には、コーディングスキルの向上に役立つと答えた人が57%、生産性の向上が53%、構築/創造と反復作業が51%、燃え尽きを防ぐことが41%でした。

コードも記述できる文章生成AIやコーディング支援ツールの「 GitHub Copilot 」などの登場により、コーディングを行う開発者の業務は効率化しつつあります。GitHubが調査機関を通じて実施した調べにより、開発者の92%が何らかの形でAIコーディングツールを使用していることが明らかになりました。 Survey reveals AI’s impact on the developer experience | The GitHub Blog https://github.blog/2023-06-13-survey-reveals-ais-impact-on-the-developer-experience/

2023年06月15日

