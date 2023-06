Googleの「StyleDrop」は文字列から好みのスタイルの画像を生み出せる

[2306.00983] StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.00983 Google StyleDrop generates images from text https://techxplore.com/news/2023-06-google-styledrop-generates-images-text.html StyleDropは、テキストから画像を生成できる Muse を利用していて、特定のスタイルに忠実な画像を生成できます。特徴は、モデルパラメーター全体の1%未満というわずかなトレーニング可能パラメーターを微調整することで、新しいスタイルを効率的に学習し、フィードバックによる反復トレーニングで品質を向上させるところ。スタイルのもとになる画像は1点しかなくても大丈夫です。 以下は作例で、左側のオレンジの枠内がスタイルの元になった画像、右側に並んでいるのがそのスタイルに基づいて作られた画像です。これは「水彩画風」。

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」でスマホでもわずか1枚2秒という爆速で画像生成ができる「SnapFusion」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元が自然な文章から画像を生成できる「DeepFloyd IF」を発表 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」で美麗イラストとQRコードを融合させる試み - GIGAZINE



2023年06月15日 12時50分00秒 in ウェブアプリ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.