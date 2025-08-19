2025年08月19日 13時40分 ソフトウェア

キャラクターを維持したまま別のシチュエーションに描き直せる画像編集AI「Qwen-Image-Edit」が登場、文字の描き直しや「被写体の回転」も可能



中国のIT企業・アリババ(阿里巴巴)のAI開発チームが、画像生成AI「Qwen-Image」に基づいて画像編集タスクを拡張し、キャラクターの元の見た目を維持したまま別の情景を描き出すことができる「Qwen-Image-Edit」を発表しました。



Qwen-Image-Edit: Image Editing with Higher Quality and Efficiency | Qwen

https://qwenlm.github.io/blog/qwen-image-edit/







🚀 Excited to introduce Qwen-Image-Edit!

Built on 20B Qwen-Image, it brings precise bilingual text editing (Chinese & English) while preserving style, and supports both semantic and appearance-level editing.



✨ Key Features

✅ Accurate text editing with bilingual support

✅… pic.twitter.com/p21KUXoC50 — Qwen (@Alibaba_Qwen) August 18, 2025



アリババのAI開発チームは大規模言語モデル「Qwen」シリーズや画像生成AI「Qwen VLo」を送り出してきました。2025年8月4日にはOpenAIなどの既存の画像生成AIが苦手とする「テキストの正確な描画」もこなす「Qwen-Image」を発表しました。



画像生成AI「Qwen-Image」登場、OpenAIやFlux超えの高品質画像を生成可能で「複数行の漢字」を自然に描写できる驚異的テキスト描画性能をアピール - GIGAZINE





「Qwen-Image-Edit」は「Qwen-Image」をベースに画像編集タスクを拡張したもので、主に「セマンティック編集＆外観編集」「正確なテキスト編集」「強力なベンチマークパフォーマンス」の3点が特徴です。



セマンティック編集とは、入力されたイメージの見た目を損なうことなく情景を編集する機能で、Qwenのマスコットキャラクターであるカピバラを用いた例が公開されています。左端の「Input Image」の下にいるカピバラが「Qwen-Image-Edit」に入力されたカピバラの姿で、プロンプトで絵にいろいろな要素が追加されていて、ポーズも変わっていますが、ベースとなるカピバラの見た目は維持されています。また、シャツの「Qwen」という文字もそのまま正確に描写されています。





これはMBTIによる16の性格類型をテーマにしたプロンプトを使ってカピバラを描写したもの。





また、「Qwen-Image-Edit」はオブジェクトの90度回転だけではなく、180度回転もできます。作例を見ると、服装や髪型の破綻なく回転できていることが分かります。





ポートレートを入力してさまざまなスタイルに変更することも可能です。





外観編集では、特定要素の追加・削除・修正を行えます。以下は看板を追加したもの。





混入した髪の毛を除去。





以下はアルファベットのうち「n」の色だけ青に変更し、他はそのまま維持しています。





背景変更。





服装変更。





他の画像生成AIが苦手とするテキストの扱いも得意とし、文字列の中身を書き換えても破綻しません。





ポスターを編集。文字を変更するだけではなく、最後には女性を男性に変更しています。





縦書きの毛筆風画像でも、修正箇所を指定して編集可能。





さらに、「額縁に入れて部屋に飾る」という編集も可能です。





Qwenチームは、「『Qwen-Image-Edit』が画像生成の分野をさらに進歩させ、ビジュアルコンテンツ生成の技術的障壁を下げ、さらに革新的なアプリケーションを刺激することを願っています」とコメントしています。



モデルデータはHugging Faceで公開されています。



Qwen/Qwen-Image-Edit · Hugging Face

https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit

