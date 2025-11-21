2025年11月21日 17時00分 AI

Googleの画像生成AI「Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)」は過去モデルや他社製モデルと比べてどれくらい優秀なのか？



Googleが高品質な画像生成AI「Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)」を2025年11月20日にリリースしました。各種画像生成AIの画像編集能力を比較しているウェブサイト「GenAI Image Editing Showdown」にもNano Banana Proでのテスト結果が追加されており、旧モデルのNano Bananaや他社製モデルの結果を比較できるようになっています。



Nano Banana ProはGemini 3 Proをベースに構築された画像生成AIで、ユーザーの指示に従って新たな画像を生成したり既存の画像を編集したりできます。Nano Banana Proの作例は以下の記事にまとめています。



この記事のトップ画像もNano Banana Proで既存の画像を編集したものです。平仮名・片仮名・アルファベットが混在する日本語の文章を正しく描画できました。改行の位置も適切です。





GenAI Image Editing Showdownは各種画像生成AIに同じ画像と編集指示を入力して編集能力を検証しているウェブサイトで、Nano Banana Proの結果も追加されています。テストの一部は以下の通り。



まず、色違いのブロックが積み上がった画像を入力して「青と黄色のブロックを入れ替えて」と指示します。





「Gemini 2.5 Flash(Nano Banana)」「Gemini 3.0 Pro Image(Nano Banana Pro)」「FLUX.1 Kontext [dev]」「OpenAI gpt-omage-1」「Qwen-Image-Edit」「Seedream 4」の結果が以下。Nano Banana Proだけが正しく編集できました。





「茶色のキャンディだけボウルから取り除いて」と指示。





このテストではNano Banana ProとQwen-Image-Editが成功しました。旧モデルのNano Bananaではキャンディの色が全体的に変化しています。





以下の画像に「道からすべてのゴミを除去。地面に寝ている人は緑色のベンチに変更。パーキングメーターは植木に変更」という編集を施します。





Nano Bananaでは道路にゴミが残っていましたが、Nano Banana Proではキレイになりました。





ピサの斜塔の写真を入力して「塔が右に傾いているので垂直にして」と指示。





Nano Banana Proは元の画像とほとんど変わらない画像を出力しました。FLUX.1 Kontext [dev]とSeedream 4は成功しています。





キリンの写真を入力しつつ「キリンの首をめちゃくちゃ短くして」と指示します。





Nano Banana Proではキリンの首が短くなったものの、単純に首の上部を削除して頭部を移動させたような仕上がりになりました。GenAI Image Editing Showdownはこの編集結果を失敗と判断しています。





12種類のテストの結果、GenAI Image Editing Showdownは10種類のテストに成功し、成功率1位のAIモデルとなりました。

