世界で初めて「ヒト胚の着床の瞬間」をリアルタイムで捉えた映像が撮影される
カタルーニャバイオエンジニアリング研究所(IBEC)などの研究チームが、ヒト胚が子宮内膜に着床する瞬間を世界で初めてリアルタイムで撮影することに成功しました。着床の全体像を動きのある記録でとらえることで、不妊治療の改善や体外受精での成功率向上につながる可能性があります。
Traction force and mechanosensitivity mediate species-specific implantation patterns in human and mouse embryos | Science Advances
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr5199
Human embryo implantation recorded in real time for the first time - Institute for Bioengineering of Catalonia
https://ibecbarcelona.eu/graban-por-primera-vez-el-proceso-de-implantacion-de-un-embrion-humano
この研究は、子宮の外部層を模倣した3Dシステムを用いて行われました。研究では、皮膚や腱にも多い繊維状のたんぱく質のゲルを使って子宮の外側の層を再現し、胚が子宮外でも着床できるようにした実験用の「人工子宮」プラットフォームを開発しました。この装置は、胚が周りの環境をどのくらい引っぱったり押したりしているかを蛍光マーカーと顕微鏡で追跡可能で、平らなゲルの上に胚を置くもの(2D)とコラーゲンの雫の中に胚を入れるもの(3D)の2種類があり、どちらも子宮での初期の環境を再現します。
実際に撮影された映像は以下から見ることができます。観察の結果、ヒト胚は周囲のコラーゲンを自分のほうへ引き寄せながら深くもぐり込む、かなり力強い動きを示しました。
