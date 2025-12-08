人間の髪の毛は押し出されるのではなく「引っ張られる」ことで成長する
化粧品会社のロレアルとロンドン大学クイーン・メアリーの共同研究チームは、生きたヒト毛包の3次元ライブイメージングを用いた研究により、毛髪の成長は毛根の細胞分裂による押し出しではなく、隠れた細胞ネットワークによる上向きの引っ張り力によって引き起こされていることを発見しました。
Mapping cell dynamics in human ex vivo hair follicles suggests pulling mechanism of hair growth | Nature Communications
https://www.nature.com/articles/s41467-025-65143-x
Human hair grows through 'pulling' not pushing, study shows
https://phys.org/news/2025-12-human-hair.html
研究チームは、フェイスリフト手術で得られたヒトの頭皮から、毛根を包み混む毛包を採取・生体外培養し、多光子顕微鏡を用いた3次元ライブイメージングを行い、毛包内の個々の細胞の動きを最大90時間にわたり追跡することに成功しました。
観察の結果、毛包の外側にある外毛根鞘の細胞は、毛の根元である毛球上部ではらせん状に回転しながら下降し、毛球部では成長軸に平行に下降する動きを見せました。
また、髪の毛の根元を包む内毛根鞘の細胞が、その内側にある皮質の細胞よりも速いスピードで上昇移動していたことがわかりました。もし細胞分裂による圧力だけが成長の駆動力であれば、このような速度差は説明がつきにくく、むしろ外側からの力が働いていることを示唆しています。
この仮説を検証するために、研究チームはいくつかの阻害実験を行いました。まず、細胞分裂を阻害する薬剤を投与したところ、毛母細胞の分裂が停止したにもかかわらず、毛髪の成長速度はわずか24％しか減少しませんでした。
