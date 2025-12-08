人間の髪の毛は押し出されるのではなく「引っ張られる」ことで成長する



化粧品会社のロレアルとロンドン大学クイーン・メアリーの共同研究チームは、生きたヒト毛包の3次元ライブイメージングを用いた研究により、毛髪の成長は毛根の細胞分裂による押し出しではなく、隠れた細胞ネットワークによる上向きの引っ張り力によって引き起こされていることを発見しました。



Mapping cell dynamics in human ex vivo hair follicles suggests pulling mechanism of hair growth | Nature Communications

https://www.nature.com/articles/s41467-025-65143-x



Human hair grows through 'pulling' not pushing, study shows

https://phys.org/news/2025-12-human-hair.html



研究チームは、フェイスリフト手術で得られたヒトの頭皮から、毛根を包み混む毛包を採取・生体外培養し、多光子顕微鏡を用いた3次元ライブイメージングを行い、毛包内の個々の細胞の動きを最大90時間にわたり追跡することに成功しました。





観察の結果、毛包の外側にある外毛根鞘の細胞は、毛の根元である毛球上部ではらせん状に回転しながら下降し、毛球部では成長軸に平行に下降する動きを見せました。



また、髪の毛の根元を包む内毛根鞘の細胞が、その内側にある皮質の細胞よりも速いスピードで上昇移動していたことがわかりました。もし細胞分裂による圧力だけが成長の駆動力であれば、このような速度差は説明がつきにくく、むしろ外側からの力が働いていることを示唆しています。





この仮説を検証するために、研究チームはいくつかの阻害実験を行いました。まず、細胞分裂を阻害する薬剤を投与したところ、毛母細胞の分裂が停止したにもかかわらず、毛髪の成長速度はわずか24％しか減少しませんでした。





一方、細胞骨格であるアクチンの重合を阻害するラトルンキュリンBを投与したところ、毛髪の成長速度は80％以上も大幅に低下。さらに、毛包の球部を切除して毛母細胞を取り除いた状態でも、残った組織が上方向への移動を続けたことから、成長の駆動力は毛球部ではなく、それより上部の領域に存在することが確認されました。





研究チームはこれらの実験結果と、細胞を粘性流体とみなした流体力学シミュレーションを組み合わせた結果、外毛根鞘が下向きに移動する際、アクチンを介した相互作用によって内側の層を上向きに「引っ張る」力が生じているというモデルを提唱しました。



シミュレーションでは、外側の壁が固定されていると仮定すると実験データと整合せず、壁が上向きに移動すると仮定した場合にのみ、実験で観察された速度プロファイルと一致したとのこと。つまり、髪の毛の成長は細胞に押し出されるのではなく、アクチン繊維の組織によって引っ張られることによって促されていたというわけです。





クイーン・メアリー大学口腔・皮膚生物学講師であり、筆頭著者の一人であるイネス・セケイラ氏は、「私たちの研究結果は、毛包内部の興味深い仕組みを明らかにしています。何十年もの間、毛は毛球内の分裂細胞によって押し出されると考えられていました。しかし、実際には周囲の組織がまるで小さなモーターのように作用して、毛が上方に積極的に引っ張られていることが分かりました」と述べています。



ロレアルの研究者であるトーマス・ボーンシュレーグル氏は「今回の研究は、毛髪の成長は細胞分裂のみによって促進されるのではなく、外毛根鞘が毛髪を積極的に上方に引っ張っていることを示しています。毛包のメカニズムに関するこの新たな視点は、毛髪疾患の研究、薬剤の試験、そして組織工学や再生医療の発展に新たな可能性をもたらします」とコメントしました。

