ブラックフライデーに最も売れたゲーム機は「PS5」でゲームソフトは「EA SPORTS FC 26」
ブラックフライデーにヨーロッパで最も売れたゲーム機はSIEの「PlayStation 5(PS5)」、最も売れたゲームはElectronic Arts(EA)のサッカーゲーム「EA SPORTS FC 26」であることが、ゲーム系メディアThe Game Businessの調査により明らかになりました。
PS5, EA Sports FC 26 and Hogwarts Legacy come out top during Europe’s Black Friday
https://www.thegamebusiness.com/p/ps5-ea-sports-fc-26-and-hogwarts
毎年11月、感謝祭の翌日に開催される大規模セール「ブラックフライデー」には、日本でも多くの小売店がセールを実施しています。これはヨーロッパも同様です。
このブラックフライデーのセールに、ヨーロッパではどのようなゲーム機やゲームが売れたのかをThe Game Businessが調査しています。なお、The Game Businessの調査データはデジタルおよびパッケージ版ゲームの売上を追跡するGSDが提供したものや、市場調査企業であるNielsenIQが提供した「イギリスのブラックフライデーにおけるハードウェアの売上に関するデータ」などが含まれています。
イギリスでは2025年のブラックフライデーのゲーム機の売上が前年比で14％増、販売台数は前年比で7％増を記録しました。Nintendo Switch 2の売上は「まずまず」だったそうですが、最も売れたゲーム機はPS5だったそうです。
「PlayStation 5」を実際に遊んでみたレビュー、4K HDRの美麗グラフィック＆DualSenseのリアルな振動を楽しめる - GIGAZINE
ヨーロッパではPS5はブラックフライデーに前年比で16％増の販売台数を記録しました。なお、前年よりも販売台数が増加したゲーム機はPS5のみで、PS5はブラックフライデーにゲーム機販売シェアの62％を獲得しています。
PS5 Slimの1TBモデルの販売価格は2週間前と比べて21％安くなりました。デジタル版のPS5 Slimに至っては販売価格が2週間前と比べて34％も安くなっています。また、PS5 Proの販売価格は史上最安値の586ポンド(約12万円)まで下落しました。
ブラックフライデー中のゲーム機売上でXbox Series S/Xは23％のシェアを獲得、Nintendo Switchは5％のシェアを獲得しています。
アクセサリーの売上は2024年のブラックフライデーと比較して17％も減少。これはコントローラーの売上(27％減)とゲーミングヘッドセットの売上(28％減)が急激に落ち込んだことが原因です。
この他、VRヘッドセットの販売台数も前年比で7％減少しました。
以下はヨーロッパにおけるパッケージ版ゲームの販売本数トップ10です。
1：EA SPORTS FC 26
2：ホグワーツ・レガシー
3：Call of Duty: Black Ops7
4：Battlefield 6
5：レッド・デッド・リデンプション2
6：It Takes Two
7：グランド・セフト・オートV
8：Pokémon LEGENDS Z-A
9：NBA 2K26
10：F1 25
デジタル版の売上を含む売上トップ10は以下。
1：EA SPORTS FC 26
2：Call of Duty: Black Ops7
3：Battlefield 6
4：Pokémon LEGENDS Z-A
5：NBA 2K26
6：F1 25
7：Ghost of Yotei
8：ホグワーツ・レガシー
9：Marvel's Spider-Man: Miles Morales
10：スーパーマリオギャラクシー +スーパーマリオギャラクシー 2
・関連記事
史上最も影響力のあるゲームトップ21、1位に輝いたのは？ - GIGAZINE
ゲームを買う前にクリアに必要な時間をネタバレなしで確認できるサイト「HowLongToBeat.com」、ゲームを計画的に買えて積みゲー対策にも便利 - GIGAZINE
Steamで「非常に好評」以上の評価を受けたエンジニアリング関連ゲーム145選 - GIGAZINE
「毎日プレイしないと不利になる」「仲間意識を植え付ける」などゲーム中毒をわざと引き起こす悪質なダークパターンたち - GIGAZINE
ゲーム開発者の72％が「Steamが事実上PCゲームを独占している」と考えている - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ゲーム, Posted by logu_ii
You can read the machine translated English article The best-selling game console on Black F….