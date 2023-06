ほくろにある老化した色素細胞が「長く太い毛をしっかりと成長させる」ことが判明、ハゲ治療に新たな光明

Reversing Baldness: Surprising New Molecular Mechanism Discovered for Stimulating Hair Growth https://scitechdaily.com/reversing-baldness-surprising-new-molecular-mechanism-discovered-for-stimulating-hair-growth/ 人間の体に生じる「ほくろ」からは、しばしば周囲の毛とは異なる太くて長い毛が生えることがあります。この現象はほくろの皮膚の細胞分裂がとても活発であることに由来するのですが、Xiaojie Wang氏が率いる研究チームはこの現象をさらに深く掘り下げる研究を行いました。 Wang氏らは、毛の働きに深く関わる幹細胞が過剰に活性化されたほくろ(色素斑)を持つマウスを用い、色素細胞の老化具合および色素斑付近の幹細胞を詳しく分析しました。その結果、老化した色素細胞は「オステオポンチン」と呼ばれるシグナル伝達物質を大量に産生し、毛幹細胞はオステオポンチンに対応する「CD44」と呼ばれる受容分子体を持っていることが判明します。

2023年06月23日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

