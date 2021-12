心臓・筋肉・声帯を再生可能な強度を持つ生体材料が開発される、新型コロナ治療薬の開発にも光

細胞が成長するための足場になることで、失われた組織の再生に役立つ生体材料をカナダのマギル大学らの研究チームが開発しました。この生体材料は、十分な強度を持っているため声帯や心臓などの筋組織にも使用可能な上に、研究用の肺の作成に応用することで新型コロナウイルス感染症の治療法の開発にも役立てられる可能性があると期待されています。 Injectable, Pore‐Forming, Perfusable Double‐Network Hydrogels Resilient to Extreme Biomechanical Stimulations - Taheri - - Advanced Science - Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202102627 Synthetic tissue can repair hearts, muscles, and vocal cords - McGill University https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/synthetic-tissue-can-repair-hearts-muscles-and-vocal-cords-335206 過去の研究により、 3Dプリンター や 臓器の周囲の環境を再現する特殊なゲル で臓器などの体組織を再生する技術が登場しています。しかし、絶え間なく血液を循環させるポンプである心臓や、伸び縮みして体を動かす力を発揮する筋肉、微妙な振動によりさまざまな音声を発する声帯などの動く組織には、「素材の強度が不十分で再生途中の組織が壊れてしまう」という課題がありました。 3Dプリンターで人間の角膜を作り出すことに成功、短時間かつ安価に作成可能で世界的な角膜不足に光 - GIGAZINE

2021年12月01日 13時00分00秒

