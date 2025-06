臓器に直接貼り付ける電子絆創膏が誕生

An electronic band-aid that delivers therapy directly to organs https://phys.org/news/2025-05-electronic-band-aid-therapy.html 北大第三医院李默团队与合作者在《自然》发表成果,揭示基于新型递送贴片NanoFLUID筛选肿瘤驱动因子 - 生物通 https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-5/20250510074550390.htm China makes paper-thin band-aid that sticks to organs, delivers drugs https://interestingengineering.com/health/chinese-researchers-develop-organ-band-aid 臓器に直接薬を送達する方法が医療業界で必要とされていますが、従来の薬物送達システムは体内に漠然とした薬のパッケージを送り込むため、必要以上に高用量を必要とし、目的地に到達する過程で臓器に損傷を与える可能性があります。 また、高分子医薬品、つまりタンパク質をベースとしたバイオ医薬品は、細胞膜によって阻害されることが多いため、必要とされる効果が得られにくいというさらに大きな課題に直面しています。先行研究によると、静脈内注射された薬のうち標的組織に到達できるのは2%未満であり、ほとんどの薬物分子は肝臓や脾臓(ひぞう)などの単核貪食細胞系によって捕捉されるか、腎臓で代謝・除去されるとのことです。

2025年06月08日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

