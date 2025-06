痩せすぎな人は自殺リスクが高いという研究結果

Underweight individuals are at an increased risk of suicide, study finds https://www.psypost.org/underweight-individuals-are-at-an-increased-risk-of-suicide-study-finds/ 自殺はあらゆる年齢層の人々に影響を及ぼす可能性がありますが、特に青少年や高齢者、社会的に疎外された人々の間で自殺リスクが高くなる傾向があります。また、自殺リスクに関連する幅広い遺伝的・社会的・身体的要因が特定されており、うつ病や片頭痛、不眠症といった疾患も自殺リスクの上昇と関連しているとのこと。

自殺は重大な公衆衛生問題であり、近年も「 銃器による自殺は男性の方が女性より2倍以上高い 」「 教師や司書は自殺率が低い 」など、自殺防止につながる可能性があるさまざまな研究結果が報告されています。新たに韓国の研究チームが、「痩せすぎな人は自殺リスクが高い」という研究結果を発表しました。 Inverse association between obesity and suicidal death risk | BMC Psychiatry | Full Text https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-024-06381-z

2025年06月07日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

